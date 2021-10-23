الى - نوال - امى فى يوم ميلادها 22 أكتوبر - منى حلمي

2021/10/23 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي الى نوال ..



أمى فى يوم ميلادها 22 أكتوبر--------------------------------------- هى طفلتى الوحيدة وفقدت طفلتى الوحيدة ..



هى حياتى وأحلامى وأفراحى وأحزانى هى سر قوتى وسر مأساتى ...



هى أنفاس تبقينى حية وأنفاس تميتنى حتى الآن وحتى أرحل مثلها ، وأعانقها تحت التراب ، ستظل الطفلة الشجاعة الذكية الثائرةالطيبة المرحة بضحكتها الفضية وصوتها النابع من الشمس ، الحانية ، النبيلة ، بك ......





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