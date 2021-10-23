2021/10/23 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت غارة جوية أميركية في شمال غرب سوريا، الجمعة، عن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة عبد الحميد المطر، دون مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وفق المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غارة أميركية تقتل قياديا بارزا في القاعدة شمال غربي سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غارة أميركية تقتل قياديا بارزا في القاعدة شمال غربي سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).