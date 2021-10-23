مقتل قيادي بارز بتنظيم

2021/10/23 | 03:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية فجر السبت تصفية القيادي في تنظيم "القاعدة" الإرهابي عبد الحميد المطر بضربة جوية شمال غربي سوريا.وقالت القيادة المركزية للقوات الأمريكية: أن " ضربة جوية نفذت اليوم شمال غرب سوريا أسفرت عن تصفية القيادي البارز في القاعدة عبد الحميد المطر".وأضافت: "لا تتوفر لدينا معطيات عن إصابات بين المدنيين جراء الضربة التي نفذتها طائرة MQ-9 مسيّرة".وقالت: "التخلص من هذا القيادي البارز في القاعدة سيقوض قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط للمزيد من الهجمات العالمية التي تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء وتنفيذها".وتعهدت في ختام البيان بمواصلة استهداف منتمي القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى.وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي أن ضربة جوية نفذها يوم 20 سبتمبر في منطقة إدلب شمال غرب سوريا أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم "القاعدة" سالم أبو أحمد.

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