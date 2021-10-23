دراسة: غير الملقحين قد يصابون بكورونا كل 16 شهرا

2021/10/23 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة حديثة أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد لا تضمن المناعة لغير الملقحين مدى الحياة وأن الفيروس قد يعود في غضون أشهر قليلة.

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