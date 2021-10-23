الجيش الأميركي يعلن مقتل ’المطر’ بعملية نفذتها طائرة مسيّرة

2021/10/23 | 07:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلن الجيش الأميركي، مقتل أحد العناصر القيادية البارزة في تنظيم القاعدة في غارة جوية نُفذت بطائرة مسيرة في سوريا.

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وأشار جون ريغسبي، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركي، وفق "بي بي سي"، إلى أن عبد الحميد المطر، القيادي في تنظيم القاعدة، تم استهدافه بنجاح.



ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال ريغسبي، في بيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية، إن "غارة جوية أميركية نُفذت...في شمال غربي سوريا أسفرت عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة عبد الحميد المطر".

وأشارت تقارير إلى أن العملية نُفذت في حي سلوك في محافظة الرقة شمال غربي سوريا.

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