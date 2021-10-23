مشروب يحتوي 8 فوائد الأكثر صحة على وجه الأرض

2021/10/23 | 08:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

يعد فقدان الوزن أمراً صعباً ولا يوجد حل سحري لخفضه، لكن مشروباً واحداً يمكن أن يساعدك في التخلص من الوزن الزائد.

وغالبا ما يوصف الشاي الأخضر بأنه أحد أكثر أنواع الشاي صحة، وليس من الصعب معرفة السبب، في حين أن شرب الشاي دون إجراء أي تغييرات أخرى لن يساعدك على إنقاص الوزن، إلا أنه يحتوي على عدد من الفوائد التي يمكن أن تجعل الأمر أسهل.

ويكشف موقع "إكسبريس" عن الفوائد الصحية الثمانية للشاي الأخضر، وفقا لخبير الشاي الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً ورئيس المعلمين في VAHDAM India، كيتان ديساي.

وأوضح ديساي: "الشاي الأخضر مصنوع من أوراق غير مؤكسدة وهو أحد أقل أنواع الشاي معالجة.



ولهذا السبب، فهو يحتوي على أكثر مضادات الأكسدة والبوليفينول النافع.



ويحتوي الشاي الأخضر على أعلى تركيزات مضادات الأكسدة من أي شاي، فهو منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي ويحتوي على نسبة أقل من الكافيين مقارنة بالشاي الأسود والقهوة".

والفوائد هي:

• خصائص حرق الدهون بسبب وجود مادة الكاتيكين والكافيين.

• يساعد في إنقاص الوزن.

• قد يساعد في الحماية من أنواع معينة من السرطان.

• يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول (السيئ) ويساعد في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية وخفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري النوع 2.

• منع مرض السكري النوع 2.

• مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر تحارب البكتيريا.

• يساعد في وظائف المخ بما في ذلك وقت رد الفعل والمزاج والإنتاجية.

• يحمي من هشاشة العظام.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه إذا تم تناول كميات كبيرة من الشاي الأخضر، يمكن أن يكون له آثار جانبية غير سارة بما في ذلك:

• الشعور بالتوتر.

• مشاكل النوم.

• الجفاف.

• الصداع.

• تهيج المعدة (عند التخمير بشدة أو عند تناوله على معدة فارغة).

كما حذر الخبير من أن "الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد يجب أن يشربوا الشاي الأخضر ساعة واحدة بعد الوجبات أو بين الوجبات، لأنه قد يؤثر على امتصاص الحديد".

المصدر: روسيا اليوم

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