مكعب الحديد - سعود سالم

2021/10/23 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم يتأرجح في الفضاء يتآكله الصدأ والجاذبية يسنده الضباب والسحب الرمادية في صحراء السماء بلون الحزن وطعم الرصاص تمتد أيد خفية تفتح الغطاء تحرر ألأسماك الفضية تطيرألأسماك من مكعب الحديد أسرابا تتساقط مطرا يبلل ساحة القرية والشارع والرصيف وقهوة الشاطيء حيث يجلس تيريزياس يستمع لصوت حوريات البحر البعيد تسقط سمكة عارية تقفز ......





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