2021/10/23 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لا ترحل حبيبي! .



.



.



لم نكمل الحكاية لا ترحل .



.



دون وداع دعنا نعود للبداية لا زال الأمل في قلبي لا زلتَ تضحك لي ، تقف في دربي أفتقد كلماتك عن الأنثى أبحث عنها على سطح القمر رحلتَ قبل ليلة حب كانت تشعلني كيف استطعت أن توقف دقات قلبي أيها الحبّ : لا ترحل منّي قل لي أن حبيبي هو استثناء لا يفهم بالحبّ لكنّه يفهم ، فقد استطاع إيقاعك هكذا يق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمر مزحة - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمر مزحة - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).