2021/10/23 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_إطيمش في مقال كتبه الأستاذ الفاضل كامل عبد الرحيم ، ولا ادري لماذا اراد البعض حذف اسمه عند نشره لهذا المقال تحت اسمه او اعطاه اسماً لكاتب سماه " لكاتبه " ، إذ انني لا اجد مبرراً لهذا الإخفاء ، كما لا اجد ما يُخجل المتبني لإفكار هذا المقال من إعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف الرجل الكاتب بنسبة المقال اليه.وبدون ان اناقش السيد الكاتب ، الذي احترم آراءه ، حتى وإن لم اشاركه بعض مضامينها ،عبر متعرجات والتواءات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع الزحلاوي ومزة الباجلة بالدهن - صادق إطيمش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع الزحلاوي ومزة الباجلة بالدهن - صادق إطيمش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).