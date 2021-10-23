مجلس الخدمة ينفي إطلاق استمارة توظيف خاصة بمؤسسات رسمية

2021/10/23 | 08:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفى مجلس الخدمة الاتحادي، إطلاق استمارة التوظيف الخاصة بمجلس الدولة وبيت الحكمة وديوان الرقابة المالية.

وقال الناطق الرسمي للمجلس وسام اللهيبي في تصريح، إنّ "مجلس الخدمة وافق خلال جلسته السادسة والعشرين على إطلاق استمارة التوظيف الخاصة بهذه المؤسسات، وتحديد نهاية الشهر الجاري لإطلاقها".

وأضاف اللهيبي، أنّ "ما تم نشره من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاقها عار عن الصحة وغير دقيق"، داعيًا الخريجين إلى عدم تصديق "مثل هذه الأخبار المزيفة واعتماد الأخبار من موقع المجلس الرسمي".

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