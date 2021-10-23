مصرع وجرح 7 اشخاص بانفجار مصنع كيماويات في الصين

2021/10/23 | 08:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار هز مصنع كيميائيات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين، حسبما أفاد التلفزيون الصيني اليوم السبت.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في غضون ساعة.

وتلقى جميع المصابين مساعدة طبية، وأحدهم في حالة خطيرة بينما أصيب الآخران بجروح طفيفة.

المصدر: روسيا اليوم

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