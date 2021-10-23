2021/10/23 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_الله_مزرعاني حَدَثَ يوم الخميس 14 الجاري، ما كان متوقّعاً.



نظّمت «القوات اللبنانية» كمين قنص وقتل، أدَّى إلى مصرع 7 وجرح العشرات، مستهدفاً تظاهرة سلمية تحمل شعارات الاحتجاج على تسييس وانحياز مجريات التحقيق، الذي يقوده المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار بشأن كارثة انفجار المرفأ في 4 آب 2020.قلنا «ما كان متوقّعاً»، لأنّ الكمين لم يكن أمراً طارئاً.



هو ذو سياق ينتظمه، تحديداً، في نطاق الصراع الدائر في ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيونة... تابع !! - سعد الله مزرعاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيونة... تابع !! - سعد الله مزرعاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).