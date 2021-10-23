عبد الحسين شعبان في كتابه دين العقل وفقه الواقع - محمد جواد فارس

2021/10/23 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_جواد_فارس عبد الحسين شعبان في كتابه دين العقل وفقه الواقعمناظرات مع الفقيه السيد أحمد الحسني البغداديصاحب الفكرة يجب ان يتحمل الكثير من أجل توصيل فكرته .



ولنا في الأنبياء قدوة .



د.



عبد الرحمن منيف في كتاب عبد الحسين شعبان الصادر من مركز دراسات الوحدة العربية (2021) ، تناول قضية مهمة أصبحت تؤرق المثقفين و المتخصصين في شأن الدراسات ......





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