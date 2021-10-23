توجّه لتوحيد قانون المرور بين الحكومة المركزيَّة والإقليم

2021/10/23 | 09:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: جنان الاسدي

تعتزم مديريَّة المرور العامة تعديل وتوحيد قانون المرور بين الحكومة المركزيَّة وحكومة الاقليم ضمن مسودة قانون جديد.



وقال مدير عام المرور اللواء طارق اسماعيل الربيعي لـ"الصباح": إنَّ "المديرية بصدد اصدار مسودة قانون موحد بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وتعديل قانون رقم 8 لسنة 2019".



وبين أنَّ "مسودة القانون الجديد ستتضمن تعليمات مرورية موحدة بشأن الغرامات والرسوم والتسجيل". واشار الربيعي إلى "تشكيل لجنة برئاسة المديرية لاعداد المسودة التي ستركز على تخفيف الاعباء عن اصحاب المركبات الذين يعانون من تسجيل مركباتهم التي تحمل ارقام محافظات الاقليم".

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