الفياض يؤكد بأن عمله في السياسة شيء وعمله في الحشد الشعبي شيء آخر

2021/10/23 | 09:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحشد الشعبي قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي في العراق.وشدد الفياض على ان الحشد الشعبي هو قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي في العراق ولا أحد يستطيع التعرض له خارج أطار القانون.ولفت … Readmore

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