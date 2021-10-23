الكهرباء: خطة لإضافة 50 ألف ميغاواط للشبكة الوطنية

2021/10/23 | 09:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن خطة خمسيَّة بمديات قصيرة ومتوسطة وطويلة للوصول إلى قرابة 50 ألف ميغاواط، بينما طالبت الحكومة بتوفير حصتها من الموازنة.وقال الناطق الرسمي للوزارة، أحمد موسى العبادي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ “الوزارة تعمل على إضافة ما بين 5 إلى 6 آلاف ميغاواط في السنة المقبلة على المدى القريب […]

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