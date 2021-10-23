اليسا تفتح بث مباشر لحفلها في العاصمة بغداد

2021/10/23 | 09:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بثت الفنانة إليسا، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك مقتطفات من حفلها في العاصمة بغداد.

وجرى الحفل، مساء الجمعة (22 تشرين الأول 2021)، على أرض مدينة ألعاب (السندباد لاند) في بغداد.

وعد رئيس شركات بيراميدز جروب المنتج محمد الشريف، في وقت سابق، هذا الحفل "مجسا أوليا ومستهلا لمهرجان فني كبير ينظمه في العراق بدءا من يوم الأربعاء 17 تشرين الثاني المقبل ولمدة شهر، في مدينة ألعاب (السندباد لاند)، وبإشراف وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية وبرعاية مباشرة من وزير الثقافة حسن ناظم.

وقال الشريف في تصريح تابعه NRT عربية إن "المهرجان يكرم 120 فنانا من مصر والعراق ودول عربية وإقليمية"، مؤكدا أن "المهرجان سيتضمن حفلات منفصلة عن جلسات التكريم والتي ستخص الفنانين تثمينا لأعمالهم في العام 2021، بينهم داليا البحيري وماجد المصري ومصطفى قمر ومحمد هنيدي ومحمد سعد وماجد المهندس ومحمد هداد، والذين سيتواجدون ثلاثة أيام في بغداد ضمن إطار المهرجان الذي يستمر شهرا".

وأضاف، أن "هذا مهرجان تسويق ابتدأ بالفنانة إليسا لأنها محبوبة في العراق وجمهورها واسع، وستتوالى حفلات ماجد المهندس ومحمد هداد ومصطفى قمر ومي سليم وحسن شاكوش وعمر كمال والتركي سردار أورتاج، كل يوم حفلة فيها ثلاث فقرات، بدءاً بفرقة استعراضية من لبنان أو مصر أو العراق، ثم بفنانين شباب وبعدها النجم يومياً منذ البدء الى نهاية المهرجان".

وتابع، "أعمل في العراق منذ ثمانية عشر عاما، وهذا المهرجان دعم للشعب العراقي وتشجيع للسياحة، فهو رسالة تطمين الى أن العراق آمن وخالٍ من أي شكل للإرهاب، بدليل مشاركة 200 شركة و120 فناناً و500 عارض وفنان أجنبي في المهرجان".

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