مجلس الامن الدولي يهنئ الشعب العراقي بمناسبة نجاح الانتخابات

2021/10/23 | 09:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ أعضاء مجلس الأمن الشعب العراقي والحكومة العراقية بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في العاشر من شهر اكتوبر الجاري.ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتقارير الأولية التي تفيد بأن الانتخابات المبكرة سارت على نحو سلس وتميزت عن جميع الانتخابات التي … Readmore

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