موقع تصوير يتحول إلى مسرح جريمة.. أليك بالدوين يقتل مصورة بالخطأ ويصيب مخرج فيلم “راست”

2021/10/23 | 09:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الأميركية إن الممثل أليك بالدوين أطلق النار من مسدس يفترض أنه يحوي طلقات فارغة بموقع تصوير في نيو مكسيكو، أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.وذكر مكتب قائد شرطة مدينة … Readmore

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