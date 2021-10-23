القبض على عائلة داعشية حاولت العبور للموصل

2021/10/23 | 09:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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