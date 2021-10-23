الطاقة النظيفة تشكل 63% من الكهرباء التي ستضاف خلال 5 سنوات في العراق

2021/10/23 | 09:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الكهرباء، عن سعيها لاضافة 12 الف ميغا واط من الطاقة خلال 5 سنوات، فيما تحدثت عن خطة بعيدة لاضافة 50 الف ميغا واط، وهو مايعني مضاعفة الانتاج الكهرباء الحالي لمرتين، من 20 الف ميغا واط إلى 70 الف ميغا واط، اي ارتفاع بنسبة 72%.

وقال الناطق الرسمي للوزارة، أحمد موسى العبادي، إن “الوزارة تعمل على إضافة ما بين 5 إلى 6 آلاف ميغاواط في السنة المقبلة على المدى القريب بحسب الخطة، وإنشاء خطوط نقل طاقة رئيسة والعمل على تدعيم شبكات التوزيع التي تواكب الطلب على الطاقة”، مبيناً أنَّ “الوزارة أعدت خطة خمسية بمديات متوسطة لإضافة 12 ألف ميغاواط والمدى البعيد تصل إلى قرابة 50 ألف ميغاواط”.

وأضاف أنَّ “الوزارة ماضية بمشاريع الطاقة النظيفة والربط الكهربائي والمضي بإعداد دراسة متكاملة عن الجباية الإلكترونية”، مشيراً إلى أنَّ “الوزارة ماضية بقرارات حكومية بشأن الطاقة النظيفة لتوفير طاقة كهربائية بحجم 7.5 آلاف ميغاواط”.

وبين أنَّ “الوزارة تعاقدت بشكل فعلي على توفير طاقة نظيفة بحجم 3.2 ميغاواط وبمعزل عن (شركة باور شاينا)”، مطالباً الحكومة بـ “تزويد الوزارة بمبالغ الموازنات التي أقرتها الموازنة لصالح الوزارة، وحتى الآن الوزارة تعاني عدم إطلاق التخصيصات الخاصة بها، وهي من المفاصل الحيوية والمهمة وينبغي أن تطلق لها الأموال الكافية”.

وأوضح أنَّ “مشاريع الطاقة الشمسية التي تروم الوزارة الاعتماد عليها في توفير طاقة نظيفة ومستدامة لن تكلف الدولة مبالغ كبيرة، مع العلم أنَّ الوزارة وقعت اتفاقية مع شركات تقوم على استثمار الطاقة”.

ولفت إلى أنَّ “الوزارة طالبت الحكومة من خلال موازنة عام 2021 بتوفير مبالغ تصل إلى 22 مليار دولار تم تخفيضها من قبل مجلس النواب إلى 10 مليارات دولار استقطع منها قرابة مليار دولار لصالح الصحة والداخلية، وفي ما عدا ذلك لم تتسلم الوزارة حصتها بشكل كامل عن قيمة الموازنة الاستثمارية لصالح وزارة الكهرباء”.

ووفق الخطة الخمسية التي من المؤمل ان تضيف 12 الف ميغا واط، سيكون 7.5 الاف ميغا واط منها طاقة نظيفة، مايعني ان قرابة 63% من الطاقة التي سيتم اضافتها خلال 5 سنوات، ستكون طاقة نظيفة عبر استخدام الطاقة الشمسية وهو ماستوفره التعاقدات مع شركة توتال الفرنسية وشركة مصدر الاماراتية، وكذلك العقد الاخير مع شركة اسكاتك النرويجية، بالاضافة الى العقد مع شركة باور شاينا.

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