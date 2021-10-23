2021/10/23 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني لاقت تصريحات النجم المصري محمد صلاح فيما يتعلق بمستقبله، صدى حزينا لدى جماهير “الريدز” وأعادت للأذهان تصريحات جورجينيو فينالدوم نجم الفريق السابق.وصرح محمد صلاح الجمعة بأنه يود الاستمرار مع ليفربول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصريحات محمد صلاح تثير حذر جماهير ليفربول المركز الخبري الوطني.

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