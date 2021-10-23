2021/10/23 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة في البيرو أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في البلاد، تخطت عتبة 200 ألف حالة.وكشفت الوزارة عن تسجيل 25 حالة وفاة جديدة خلال الـ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا..



الوفيات في البيرو ترتفع وتتخطى عتبة 200 ألف المركز الخبري الوطني.

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