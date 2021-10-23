بعد تطبيع العلاقات.. ارتفاع كبير في التبادل التجاري بين إسرائيل والمغرب

2021/10/23 | 09:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع "هسبريس" المحلي أن ما أسماه "العودة القوية" للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل قد ساهم في انتعاش المبادلات التجارية بين البلدين بشكل لافت العام الحالي.

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