اكثرمن مليوني جرعة لقاح فايزر وصلت الى العراق خلال الشهر الحالي

2021/10/23 | 10:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبيَّة، السبت، وصول أكثر من مليوني جرعة من اللقاحات إلى العراق خلال الشهر الحالي.وبحسب تقارير أصدرتها الشركة، فإن “العراق تسلم خلال بداية الشهر الحالي مليوناً و99 ألفاً و80 جرعة من لقاح فايزر على شكل دفعتين، وتم نقلها بواسطة برادات خاصة وتوزيعها بين نقاط التلقيح في […]

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