اسعار النفط العالمية تلامس 86 دولاراً للبرميل في اعلى سعر منذ سنوات

2021/10/23 | 10:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقيت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ سنوات ما ساعد على تعويض بعض الخسائر السابقة في ساعات التداول الآسيوية في ظل مخاوف بشأن شح المعروض والمخزونات التي تغذي التوجهات الصعودية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا أو واحدا … Readmore

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