“الثقة الولاء المهنية”..معايير اختيار القادة بجهاز مكافحة الإرهاب

2021/10/23 | 10:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، اليوم السبت، عن آلية اختيار القادة في الجهاز، مبيناً انهم بحاجة الى دماء جديدة.وقال النعمان في تصريح صحافي، إن “الجهاز يمتلك عقيدة وإستراتيجية […]

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