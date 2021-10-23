2021/10/23 | 10:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات ردَّ الهيئة القضائية المختصة عشرات الطعون بالنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 10 تشرين الأول الحالي، وبينت أنَّ الطعون المدعمة بالأدلة هي فقط التي تجري دراستها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تؤكد مجددًا: مطالبات العد اليدوي الشامل غير واقعية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تؤكد مجددًا: مطالبات العد اليدوي الشامل غير واقعية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تؤكد مجددًا: مطالبات العد اليدوي الشامل غير واقعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).