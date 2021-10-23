2021/10/23 | 10:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسم الصحة وقسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 0.2 بالمئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض معدل التضخم الشهري لشهر ايلول الماضي بنسبة 0.7%) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض معدل التضخم الشهري لشهر ايلول الماضي بنسبة 0.7%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).