إطلاق رواتب موظفي وزارتي النفط والصناعة

2021/10/23 | 10:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، السبت، إطلاق رواتب موظفي دوائر في وزارتي النفط والصناعة والمعادن.

وذكر المصرف في بيان، 23 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ فروع المصرف أطلقت "رواتب دوائر وزارتي النفط والصناعة والمعادن إلكترونيًا".

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