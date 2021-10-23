2021/10/23 | 10:09 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الترا عراق - فريق التحرير
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أعلن مصرف الرافدين، السبت، إطلاق رواتب موظفي دوائر في وزارتي النفط والصناعة والمعادن.
وذكر المصرف في بيان، 23 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ فروع المصرف أطلقت "رواتب دوائر وزارتي النفط والصناعة والمعادن إلكترونيًا".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق رواتب موظفي وزارتي النفط والصناعة ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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