2021/10/23 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارت العسكرية، اليوم السبت، القبض على عائلة داعشية غربي نينوى اثناء تجاوزها الحدود مع سوريا.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اكدت وجود تحرك لعدة أشخاص قرب الحدود مع سوريا، ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم مشاهدتهم وهم يحاولون اجتياز الحدود العراقية باتجاه قرية النعيم التابعة لناحية ربيعة".

واضاف البيان، "على اثر ذلك قامت مفارز الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ بنصب كمين لهم في القرية المذكورة للقبض عليهم حال اجتيازهم الحدود وهو ما قاموا به".

وأوضح أن "الأشخاص تبين انهم عائلة عراقية من ذوي عناصر داعش مكونة من ٧ أشخاص نساء واطفال ورجل واحد وهم من سكنة الانبار، حيث جرى تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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