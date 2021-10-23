مقتل ما يسمى بـ'فتى التنظيم' بعد الاشتباك معه في الانبار

2021/10/23 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن قتل ما يسمى "فتى التنظيم" الارهابي داعش بعد الاشتباك معهم في الرطبة بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعدما تم الاشتباك مع المجموعة الإرهابية التي حاولت التقرب على نقطة امنية ليلة امس في قرية الدراعمة بقضاء الرطبة بالانبار تم التاكد من مقتل احد ابرز عناصرها الملقب بـ(فتى التنظيم)".

وأضافت، ان "الإرهابي معرف بشيخ اسامة المولى المساعد الأمني للإرهابي شاكر محمود عبود هراط ( النجدي)".

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