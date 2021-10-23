سرق صورها من دارها..اعتقال “مبتز” في بابل

2021/10/23 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت مفارز قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، من إلقاء القبض على شخصين بتهمة الابتزاز الالكتروني والسرقة شمالي المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، أن “العملية تمت بعد إحالة أوراق قضية ابتزاز الكتروني الى […]

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