الاستيطان يتمدد ويأخذ أبعادا تفرض قيودا ثقيلة على حق الفلسطينيين في تقرير المصير - مديحه الأعرج

2021/10/23 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 16/10/2021-22/10/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانالحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت تبدو حريصة على الترجمة الدقيقة لقانون القومية العنصري ، الذي أقرته الكنسيت في العام 2018 والذي يحصر حق تقرير المصير بين البحر والنهر في فلسطين باليهود وحدهم ، وهي تستغل على نحو واسع انشغال الادارة الاميركية في سياستها الخارجية بأولويات ......





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