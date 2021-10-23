المطلوب من القوى الفائزة الابتعاد عن تشكيل الحكومة حسب القاعدة التوافقية كما في السابق - فلاح أمين الرهيمي

2021/10/23 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي التوافقية تعني التوافق في المصالح ووجهات النظر بين الأحزاب والكتل السياسية وتمتاز بنوعين واحدة تصب وتعبر عن مصالح ذاتية أنانية حسب قاعدة (أرضيك وارضيني ..



اسكت عنك واسكت عني) وهذا النوع كان الشائع والمنحى في التوافقيات السياسية بين الأحزاب والكتل السياسية العراقية في مرحلة الحكم السابق منذ عام/ 2003 إلى عام/ 2021 ..



والنوع الآخر يقوم على شكل تحالفات سياسية بين الأحزاب والكتل السياسية من أجل مصلحة ......





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