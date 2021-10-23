2021/10/23 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الجيش الأميركي قتل القيادي في تنظيم القاعدة “عبد الحميد المطر” أمس الجمعة، بطائرة مسيرة شمال غربيّ سوريا.وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، جون ريغسبي، إنّ “القيادي في تنظيم القاعدة، عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل قيادي بارز بتنظيم القاعدة في سوريا المركز الخبري الوطني.

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