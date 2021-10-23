2021/10/23 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعتزم مديرية المرور العامة تعديل وتوحيد قــانــون المــــرور بــين الــحــكــومــة الاتــحــاديــة والاقليم ضمن مسودة قانون جديد.وقــال مـديـر المــرور الـلـواء طــارق اسماعيل الـربـيـعـي في تصريح صحفي، ان “المـديـريـة بصدد اصدار مسودة قانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد وأربيل بصدد توحيد قانون المرور المركز الخبري الوطني.

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