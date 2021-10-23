محمد بن سلمان يكشف قيمة الاستثمارات بـ

2021/10/23 | 10:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، عن إطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء وتعهد بأن تصبح الرياض واحدة من أكبر المدن المستدامة في العالم

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