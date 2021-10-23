الرافدين يطلق رواتب موظفي وزارتين الكترونيا

2021/10/23 | 10:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصرف الرافدين، السبت، إطلاق رواتب موظفي دوائر وزارتي النفط والصناعة إلكترونيا.

وذكر المصرف في بيان مقتضب تلقى NRT نسخة منه، اليوم (23 تشرين الأول 2021)، إنه "تم توزيع رواتب دوائر وزارتي النفط والصناعة والمعادن الكترونيا"، دون ان يذكر اي تقاصيل اخرى.

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