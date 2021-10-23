تعليق جديد حول توحيد قانون المرور بين الحكومة الاتحادية والاقليم

2021/10/23 | 10:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مديرية المرور العامة، السبت، انها بصدد تعديل وتوحيد قانون المرور بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم ضمن مسودة قانون جديد.

وقال مدير عام المرور اللواء طارق إسماعيل الربيعي في تصريح تابعه NRT عربية (23 تشرين الأول 2021)، إن "المديرية بصدد إصدار مسودة قانون موحد بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم وتعديل قانون رقم 8 لسنة 2019".

وبين أن "مسودة القانون الجديد ستتضمن تعليمات مرورية موحدة بشأن الغرامات والرسوم والتسجيل".

وأشار الربيعي إلى "تشكيل لجنة برئاسة المديرية لإعداد المسودة التي ستركز على تخفيف الأعباء عن أصحاب المركبات الذين يعانون من تسجيل مركباتهم التي تحمل أرقام محافظات الإقليم".

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