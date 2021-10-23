شاهد بالفيديو.. هذا ما ينتظره هذا البرج في الأيام المقبلة

2021/10/23 | 10:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sa3mAyeZyK8

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