القبض على شخصين بتهمة 'الابتزاز الالكتروني' والسرقة في بابل

2021/10/23 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، القبض على شخصين بتهمة الابتزاز الالكتروني والسرقة شمالي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "العملية تمت بعد إحالة أوراق قضية ابتزاز الكتروني الى شعبة مكافحة اجرام الإسكندرية و تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع مديرية الامن الوطني، ومن خلال جمع المعلومات واستدراج احد المتهمين بالقضية تم القاء القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته الهاتف المثبت عليه الصفحة الوهمية التي قام بابتزاز الضحية عن طريقها والمبلغ المالي المتفق عليه مقابل عدم نشر مقاطع فيديو وصور عائلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وتابع البيان، "تمكنت القوة ذاتها من القبض على شريك آخر للمتهم بعملية الابتزاز، حيث اعترفا بعد التعمق بالتحقيق معهما على ان الصور ومقاطع الفيديو كانت موجودة على فلاش ميموري قد تحصلا عليها عن طريق سرقة دار المواطن في وقت سابق، ليتم توقيفهما من قبل السيد القاضي المختص على ذمة التحقيق وفق المادة (٤٤٣) من قانون العقوبات".

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