منظمة الطيران الفيدرالية تلغي جزءا من التحذير الجوي على أجواء العراق

2021/10/23 | 10:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في العراق إلغاء جزء من التحذير الجوي الذي فرضته منظمة الطيران الفيدرالية عام 2014 على الفضاء الجوي إبان الحرب على تنظيم داعش.

وذكرت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية أن تقليص التحذير على الفضاء الجوي العراقي خطوة إيجابية لها أبعاد اقتصادية واضحة تؤدي إلى زيادة عدد الطائرات العابرة للفضاء العراقي وبالتالي ترفع واردات الميزانية العامة للدولة.

وقالت الشركة إن إلغاء جزءا من التحذير الجوي جاء على إثر الجهود المبذولة من قبل وزير النقل ناصر الشبلي والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة والمشاركة في الاجتماعات مع منظمة الطيران المدني الدولي.

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