الشيعية السياسية: تعلموا من أخطائكم - محمد علي مقلد

2021/10/23 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد الشيعية السياسية: تعلموا من أخطائكم ومن أخطائنا ومن دروس التاريخحقيقتان صارتا بمثابة البداهة.



الأولى أن عصر الدولة الدينية فات أوانه منذ قرون، والثانية أن الكرة الأرضية تعيش في عصر الحضارة الرأسمالية منذ ما قبل الثورة الفرنسية، بالرغم من اعتراضات رفعتها ضدها الحركة الشيوعية وتيارات الإسلام السياسي.



الحركة الشيوعية التي انتشرت في كل أرجاء المعمورة وبين كل شعوب الأرض انهارت حين حولت إيد ......





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