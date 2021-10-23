بغداد: حملة تفتيش عن الأسلحة والمخدرات

2021/10/23 | 10:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، تفاصيل حملة أمنية للتفتيش عن الأسلحة والمخدرات في العاصمة بغداد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الأول 2021)، إنه "مفارز الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة في منطقة (البياع) جنوب غربي العاصمة بغداد وضبط بحوزتهما كيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة، بايب ملوث للتعاطي، قداحة هيتر، آلة جارحة".

وأضافت أن "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتجاوز على اراضي تابعة للدولة في منطقة (الديوان) جنوب غربي بغداد، تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

وعلى صعيد منفصل، "نفذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (الديوان) جنوب غربي بغداد، تم خلالها العثور على مسدسين، 27 إطلاقة مسدس، 3 كراب مسدس، الة جارحة (حربة) عدد 2، تم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً".

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