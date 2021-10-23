بالتفصيل.. ما هو السلاح الخُلبي وكيف يمكن أن يؤذي شخصًا ما إن كان فارغًا؟

2021/10/23 | 10:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتلت عضو طاقم فيلم "Rust"، هيلينا هاتشينز، بعد أن أطلق الممثل أليك بالدوين مقذوفًا من مسدس خُلبي (لا يطلق ذخيرة حيّة) في موقع التصوير بنيو مكسيكو.يشرح مدرب الأسلحة للممثلين، بن سيمونز، ماهية المسدسات الخُلبية وكيفية عملها.

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