2021/10/23 | 10:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال 15 متهم بالدكة العشائرية واطراف مشاجرة مع ضبط عددا من الأسلحة المختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 15 متهماً بالدكة العشائرية وضبط أسلحة مختلفة المركز الخبري الوطني.

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