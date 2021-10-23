2021/10/23 | 10:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني لخص وزير البيئة، جاسم الفلاحي، اليوم السبت، أهمية فوز العراق بعضوية المكتب التنفيذي للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، فيما أكد وجود دعم كبير من رئيسي الجمهورية برهم صالح، ومجلس الوزراء مصطفى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيئة تحذر من تأثير التغيرات المناخية على الأمن الوطني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيئة تحذر من تأثير التغيرات المناخية على الأمن الوطني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيئة تحذر من تأثير التغيرات المناخية على الأمن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).