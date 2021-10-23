2021/10/23 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق اندلع داخل دار سكني في ديالى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "حادث حريق اندلع في دار سكن مستخدم مخزن للملابس والعطور ومواد التجميل في منطقة الوجيهية بسبب تماس كهربائي داخلي".

واضافت ان "مفارزنا في مفرزة الوجيهية التابعة لمركز المقدادية تمكنت بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وتمنع توسعها وانتشارها إلى باقي أنحاء الدار الآخرى وتبلغ مبلغ من المال ( ٣٠٠٠٠٠ ) ثلاثة مئة دينار عراقي وتسليمها إلى صاحب الدار بموجب وصل رسمي".

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