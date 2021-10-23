المؤبد لمتهم بجريمتي قتل وحرق منازل اثر نزاع عشائري بالناصرية

2021/10/23 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

أفاد مصدر قضائي، اليوم السبت، بصدور حكم بالسجن المؤبد لمتهم بجريمتي قتل وحرق منازل اثر نزاع عشائري في الناصرية.

وقال المصدر القضائي، لـ(بغداد اليوم)، إن "رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق متهم لارتكابه جريمة قتل وقيامه بحرق منازل في نزاع عشائري بقضاء الناصرية".

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